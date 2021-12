Rafael Greca propõe que União custeie gratuidade no transporte de idosos como forma de driblar crise

Em reunião com o presidente da Câmara Federal, deputado Arthur Lira, ontem à tarde, em Brasília, o prefeito Rafael Greca foi o porta-voz dos administradores municipais da Frente Nacional de Prefeitos em defesa de maior apoio financeiro ao transporte público, que passa por crise na maior parte das grandes e médias cidades.

Como medida de curto prazo, o prefeito curitibano apontou para que o governo federal passe a arcar com os custos das gratuidades de passagem para idosos. Esse custo hoje é dos municípios, onera o sistema e não tem nenhuma contrapartida por parte da União. A medida, entretanto, precisa ter continuidade, na medida em que representa o cumprimento do que está previsto no Estatuto do Idoso, lei federal 10.741/2003, que dispensa do pagamento da passagem maiores de 65 anos.

“O problema, para ser resolvido de maneira mais rápida, depende de que União assuma a gratuidade dos idosos, definida pela lei federal 10.741/2003, e transfira os valores aos municípios como recurso orçamentário”, afirmou Greca, que é o vice-presidente de Inovação da FNP.

No caso de Curitiba, 9,25% dos passageiros transportados em 2020 eram idosos. Em 2021, até novembro, 8.295.789 idosos isentos utilizaram o transporte público, o que equivale a 8,15%. Isso representa aproximadamente R$ 67 milhões que são atualmente custeados pelo município por ano com a gratuidade das pessoas acima de 65 anos. Estima-se que esse auxílio corresponda, nacionalmente, a entre 8 e 10% dos custos do transporte público, ou seja: a um valor em torno de R$ 5 bilhões.

Para o prefeito de Curitiba, outras medidas de suporte ao transporte público são a redução do custo do diesel, com desoneração do PIS/Cofins sobre o combustível, na medida em que o combustível corresponde a entre 20 e 30% dos custos operacionais com transporte de ônibus. O prefeito de Maringá, Ulisses Maia, que integra a diretoria da FNP, estava no Rio de Janeiro participando de encontro sobre cidades inteligentes e assinar parceria na área de mudanças climáticas. (C/PMC)