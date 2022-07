Rapaz perde a vida após bater carro em árvore

Gustavo Henrique Ribeiro Caetano, 27 anos, morreu após colidir com seu veículo em

uma árvore as margens da rodovia PR-567, entre Cianorte e o distrito de São Lourenço.

De acordo com o boletim de acidente registrado por patrulheiros da Polícia Rodoviária

Estadual, o acidente aconteceu por volta das 21h, deste sábado, 23.

Conforme vestígios encontrados no local, o Fiat Uno, com placa de Campo

Mourão, trafegava no sentido Cianorte ao Distrito de São Lourenço. Quando ao atingir o Km

29 da rodovia, Gustavo perdeu o controle do seu carro chocando-se com uma

árvore e na sequência capotou.

O motorista que ficou preso entre às ferragens, sofreu ferimentos graves, foi socorrido pela

equipe do Corpo de Bombeiros, porém minutos depois a equipe do Suporte Médico

Avançado do Samu, constatou o óbito do rapaz. Após a confirmação da morte, foi acionada

a Polícia Científica. Após os procedimentos de praxe, o corpo da vítima foi encaminhado

ao IML de Campo Mourão.

(inf Corujão Notícias)