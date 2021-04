Mais equipamentos reforçam os investimentos na ampliação da capacidade do Hospital Metropolitano, de Sarandi, em fornecer mais oxigênio para seus pacientes. Estamos quadruplicando nosso volume – de 5 mil para 20 mil litros, de forma que não haja risco de eventual falta do produto.

“Lembrando que o agravamento dos sintomas da Covid-19 tem exigido cuidados mais intensivos de pacientes e, muitas vezes, o uso de oxigênio. Não podemos jamais correr o risco da falta desse insumo tão importante neste momento. Mas sigam se cuidando. Máscara e distanciamento social. Não há margem de segurança fora desse protocolo”, destaca o diretor do hospital, Conrado Ferri.