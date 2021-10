Resort Jurema Águas Quentes lota com shows sertanejos

As instalações do Jurema Águas Quentes, resort localizado em Juranda, região de Campo Mourão, foram literalmente tomadas no sábado para um show da dupla Bruno e Marrone. Na noite anterior, Guilherme e Santiago se apresentaram no mesmo local; o Lagos de Jurema Termas Resort fica na BR-487.

Dá para ver nas fotos disponibilizadas no Facebook que não houve respeito às regras mínimas de combate à pandemia, como o distanciamento, álcool em gel nas mesas nem obediência à lotação de 50% do local. O público era essencialmente de turistas, de outras cidades e até de outros estados. O evento não teve divulgação pelas redes sociais nem no site do resort, da empresa artística nem da dupla sertaneja.

De acordo com o mais recente decreto 112/2021, assinado pelo prefeito Same Saab e disponibilizado no site da Prefeitura de Iretama, eventos em locais fechados devem ocupar 50% da capacidade máxima de lotação, desde que este número não exceda o limite de 1.000 pessoas. Determina ainda que os participantes desses eventos deverão utilizar máscara cobrindo o nariz e a boca a todo o momento, “exceto para ingestão momentânea de comida e bebida”. O documento estabelece que a comercialização de bebida alcoólica está proibida de 0h às 5h, de segunda a domingo.

Contatada, a responsável pelo combate à covid-19 da Secretaria de Saúde de Iretama ficou de passar a legislação atual, que, de acordo com o site da prefeitura, não mudou e tem como base decreto estadual. Ela não passou. Não conseguimos contato com o resort.

O evento no Jurema Águas Quentes teria sido organizado por uma empresa maringaense, que promoverá show semelhante em hotel de Foz do Iguaçu (A6 Produções Artísticas). Em Maringá, onde a empresa tem sede, ela não poderia realizar este tipo de evento sem descumprir as regras, como fez em Iretama, pois correria o risco de multa, assim como o clube. Em Maringá, o decreto municipal prevê 50% da capacidade e é preciso todo o protocolo de segurança, como o uso de máscara e álcool em gel. (inf Angelo Rigon)