Restaurante Coco Bambu abre em Maringá

Referência em gastronomia de frutos do mar, a rede Coco Bambu está com 150 vagas de emprego abertas para Maringá. A inauguração do restaurante, que ficará localizado no Shopping Catuaí, está prevista para o primeiro semestre de 2022. As contratações são todas efetivas e abrangem diferentes áreas de atuação.

As vagas abertas são para as seguintes funções: cozinheiro, barman, assistente administrativo, nutricionista, caixa, recepcionista, garçom e manutenção. Há oportunidades para profissionais PCD.

Os interessados e interessadas podem encaminhar os currículos para o e-mail [email protected] ou através das redes sociais no Instagram ou Facebook. A entrevista para o processo seletivo será presencialmente em local a ser combinado com os candidatos.

A chegada do Coco Bambu em Maringá registra a sua quarta unidade no Estado do Paraná, que já conta com restaurantes na capital Curitiba e em Londrina. Atualmente, a rede de frutos do mar está presente em 16 Estados com 51 unidades no total. Até 2025, o planejamento de expansão do Coco Bambu é de alcançar 110 restaurantes em todos os Estados, e a expectativa é de gerar 18 mil empregos diretos e indiretos.