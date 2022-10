Retornando do trabalho mulher morre após bater atrás de caminhão

Uma mulher que retornava do trabalho acabou perdendo a vida em um

trágico acidente de trânsito no final da noite desta sexta-feira (30) na

rodovia PR-323 no perímetro urbano de Paiçandu.

Maria Lúcia dos Santos Rodrigues, seguia sentido à Água Boa, quando

nas proximidades da seringueira, região do Jardim Bela Vista I, ainda

por motivos desconhecidos perdeu o controle da direção da

motoneta que conduzia e bateu com muita violência na traseira de

uma carreta que estava estacionada no acostamento.

Motoristas e motociclistas que passavam pelo local acionaram o

socorro, porém, a mulher de 43 anos já estava em óbito.

O caminhoneiro relatou que a carreta que estava carregada de farelo,

apresentou uma pane e ele parou no acostamento da pista de

rolamento por volta de 19hs.

Maria era moradora de Cianorte e chegou em Paiçandu na quinta-feira

para iniciar seu primeiro dia de trabalho em Maringá. Seu corpo foi

removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Maringá. (inf Plantão Maringá)