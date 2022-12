Revitalizada e modernizada, Praça Napoleão Moreira será reinaugurada nesta sexta-feira

Entre os projetos de destaque da gestão Ulisses Maia está a revitalização dos espaços públicos para ampliar as opções de lazer e convivência para a comunidade. Como acontece com a Praça Napoleão Moreira da Silva, no centro da cidade, que será reinaugurada nesta sexta-feira, 16, às 17h, após revitalização e modernização. Foram investidos mais de R$ 3,7 milhões, em uma área de 13,5 mil m².

Com o objetivo de manter os principais aspectos urbanísticos e históricos da praça, o projeto de reforma envolveu a Secretaria de Obras Pública (Semop), o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Maringá (Ipplam) e o Patrimônio Histórico da Secretaria de Cultura.

Foram mantidos os bancos curvilíneos de cimento, o busto do comerciante e vereador Napoleão Moreira da Silva, a vegetação (palmeiras e arbustos), o desenho e traçado original e outras estruturas de concreto. Entre as novidades da Praça estão: dois chafarizes, uma fonte aquática, equipamentos para ginástica, parquinho com piso emborrachado, mesas de jogos com área coberta, espaços para feiras e eventos, paraciclos, além de iluminação com lâmpadas de led e câmera de segurança monitorada pela Guarda Civil.

A cerimônia de reinauguração da Praça Napoleão Moreira da Silva terá apresentação musical dos Arautos do Evangelho e brincadeiras e atividades lúdicas para as crianças, como cama elástica, brinquedos, recreação, pinturas, distribuição de pipoca e algodão doce, entre outros. A Secretaria de Saúde também participará da ação com serviços gratuitos, incluindo aferição de pressão, teste de glicemia e autoteste de HIV, além da Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob), que fará orientações sobre o trânsito seguro e a participação dos mascotes para educação no trânsito.

HISTÓRIA – A Praça Napoleão Moreira da Silva foi criada no final da década de 1940. Em 1962 o espaço foi urbanizado com projeto do arquiteto José Augusto Bellucci, que assina outros pontos de Maringá, como a Catedral.

A praça já abrigou a segunda rodoviária da cidade, o Bosque das Essências, o terminal do transporte coletivo, já recebeu a Casa do Papai Noel, entre outros.