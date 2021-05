RIC Record TV vai transmitir finais do Carioca com Fla-Flu

As finais do Campeonato Carioca 2021 entre Flamengo e Fluminense estarão na tela da RIC Record TV nos sábados 15 e 22, a partir das 21h05 (horário de Brasília). Com bom engajamento do público, até o momento, o Estadual do Rio na RIC Record TV e no portal R7 obteve a audiência de 5 em cada 10 espectadores de partidas de futebol ao vivo na TV.

A transmissão terá a equipe tradicional para os jogos na emissora. A narração será de Lucas Pereira, com comentários de Ricardo Rocha e Gutemberg de Paula Fonseca e apresentação de Mylena Ciribelli. O Carioca 21 foi disputado por Botafogo, Flamengo, Fluminense, Vasco, Bangu, Boavista, Macaé, Madureira, Portuguesa, Resende, Volta Redonda e Nova Iguaçu, que avançou na fase preliminar.

Com a transmissão dos jogos para além dos limites cariocas, a Record TV permitiu que os mais de 60 milhões de torcedores de Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco – dos quais 63% residem fora do Rio de Janeiro e se encontram espalhados por todo o Brasil – acompanhassem os lances dos seus times do coração.