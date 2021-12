Sabium lança nova sede em Maringá

O Grupo Sabium anuncia o lançamento de sua nova sede própria que será construída em

Maringá. Localizadas no Parque de TI, numa das mais nobres regiões da cidade, as novas

instalações consumirão cerca de R$ 5 milhões em investimentos e serão erguidas sob o

conceito da inovação e da sustentabilidade.

Especialista em ERP para o varejo de móveis e eletrodomésticos, a maringaense Sabium está em uma nova expansão. A empresa começa 2022 também abrindo 20 novas vagas para profissionais de TI de diferentes níveis de experiência e cargos.

A nova e moderna sede terá 1,7 mil m2 de área construída somente em sua primeira etapa. Ela

começa a ser erguida já no primeiro trimestre de 2022, em um amplo terreno de 3,2 mil m2 dentro

da área de mais de 170 mil m2 do Parque de TI criado pela Prefeitura de Maringá. Concebido

com uma visão integrada de utilização de tecnologia com muita área verde, o projeto prevê um

avançado edifício de quatro pavimentos, abrigando funcionários com conforto, praticidade e

ergonomia.

Situado na avenida Nildo Ribeiro da Rocha, na esquina da rua Azaléias, o prédio terá energia

sustentável por meio de placas fotovoltaicas, captação de água da chuva, separação de lixo que

não é lixo, pontos de recarga para patinetes e uma série de outras soluções ambientalmente

corretas. O projeto arquitetônico, feito pelo escritório Arquitetura ao Cubo, prevê fachadas de

vidro, uma infraestrutura completa de lazer e trabalho no entorno da construção, com jardins,

cancha esportiva e piscina, além de um bicicletário e estacionamento para veículos.

Convivência

Além de toda parte administrativa, escritórios e salas de reuniões dotadas de modernos

equipamentos, a sede terá áreas verdes com Wifi para convivência e trabalho, espaço de

eventos, auditório, salas de treinamento, refeitório, cafeteria e toda uma infraestrutura pensada

para estimular a relação e o convívio de pessoas, sejam clientes, funcionários, parceiros,

candidatos ao trabalho, visitantes e outros profissionais.

Tradição com modernidade

Uma das líderes em sistemas de gestão para móveis e eletrodomésticos do Brasil, a Sabium é

uma das mais inovadoras empresas em seu setor, oferecendo soluções para as demandas cada

vez mais exigentes do mercado. O ERP Sabium, por exemplo, é um produto padrão constituído

por módulos que se adaptam via configuração a cada ambiente administrativo. A Sabium é

também uma fábrica de software com produtos que geram alto valor agregado e um dos

melhores ambientes para se trabalhar em Maringá.

Mesmo sendo uma empresa moderna em seus produtos e em sua gestão, a Sabium é também

uma organização de 32 anos com longa tradição e experiência em TI. Fundada em 1989, é

administrada pelos irmãos Ednaldo Silva, Ronaldo Silva, Romualdo Silva e Delmiro Silva. Com

alcance nacional, atualmente atende 10.000 usuários em mais de 1000 lojas e Centros de

Distribuição de 700 cidades de todo o País.