Sandra Jacovós será a vice do PP

Sandra Regina Jacovós (PL), ex-secretária de Assistência Social, Políticas sobre as Drogas e Pessoa Idosa de Maringá na gestão Maia/Scabora, será a candidata a vice-prefeita na chapa encabeçada pelo ex-prefeito Silvio Barros (PP). A confirmação acontecerá durante a convenção programada para um luxuoso centro de eventos, nesta segunda-feira,22, às 19h, na PR-317.

A definição aconteceu durante reunião realizada na tarde desse domingo, no escritório do deputado federal licenciado Ricardo Barros e atual secretário do governador Ratinho Junior. O PL, presidido pelo deputado estadual Delegado Jacovós, de quem Sandra é esposa, havia apresentado três nomes (os outros eram o vereador Delegado Luiz Alves e o ex-secretário municipal Francisco Favoto), e Sandra foi a escolhida. Nenhum outro partido que compõem a chapa chegou a apresentar nomes para a vice-prefeitura. (inf Angelo Rigon)