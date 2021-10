Sarandi apresenta planos nestas sexta-feira

Está marcada para a tarde desta sexta-feira a apresentação da revisão do Plano Diretor Municipal, Plano Diretor de Mobilidade Urbana, Plano Municipal de Arborização Urbana e Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos de Sarandi.

Será a partir das 14h, no Centro de Especialidades (Ceme), no Jardim Independência. Os planos – que ajudam Sarandi em setores importantes – se tornarão projetos, que serão encaminhados posteriormente para o Legislativo. (inf Angelo Rigon)