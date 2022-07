Sargento aposentado da PM morre após cair no rio Ivaí

O sargento aposentado da Polícia Militar Hélio Reis dos Santos, de 56 anos, morreu após cair de uma embarcação no rio Ivaí. O acidente aconteceu na tarde desta segunda-feira, 11, em Floresta em uma localidade conhecida como Salto das Bananeiras (a aproximadamente 30 quilômetros de Maringá). O policial estava pescando na companhia de amigos quando, ao se levantar, caiu do barco e na queda, teria batido com a cabeça em uma pedra.

Uma equipe do serviço aeromédico do Samu e militares do Corpo de Bombeiros foram até o local, mas quando chegaram já era tarde. Hélio Reis já estava morto. Equipes da Polícia Científica e Instituto Médico Legal (IML) de Maringá foram até o local.

A morte causou comoção principalmente entre os policiais veteranos. Durante anos, Reis integrou as principais equipes de elite do 4º Batalhão da Polícia Militar. Trabalhou durante pouco mais de 30 anos na corporação até a aposentadoria. (inf O Dia na Cidade)