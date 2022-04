SBT transmite Corinthians x Boca Juniors e Independiente del Valle x Atlético-MG pela Libertadores

O SBT exibe ao vivo dois super duelos pela Copa Libertadores da América na noite desta terça-feira, 26 de abril, com pré-jogo a partir das 21h15 (de Brasília). Um dos confrontos mais esperados da fase de grupos, entre Corinthians e Boca Juniors, terá transmissão para todo o Brasil, com exceção dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo, que vão acompanhar a partida do Atlético-MG contra o Independiente del Valle. No site do SBT Sports é possível assistir aos dois duelos de qualquer canto do país.

A narração do jogo do Timão pelo embolado Grupo E, onde todos os quatro times somam três pontos após duas rodadas, é de Téo José, com comentários de Mauro Beting e Emerson Sheik, herói do título alvinegro em 2012. Nadine Basttos analisa a arbitragem. Esse será o primeiro reencontro entre os clubes desde a polêmica eliminação do Corinthians em jogo marcado pelos erros do árbitro paraguaio Carlos Amarilla.

Já a partida do Galo, valendo a liderança do Grupo D, contará com a narração de Silva Jr, além de comentários de Bob Faria e Mancini. Após duas rodadas, o time mineiro e a equipe equatoriana somam quatro pontos.

Depois do apito final, Téo José, Mauro Beting, Emerson Sheik, Bob Faria e Mancini estarão na Futlive para analisar os resultados. A atração tem transmissão ao vivo no site, canal do Youtube e Facebook do SBT Sports.