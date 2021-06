A Prefeitura do Município de Sarandi através da Secretaria Municipal de Assistência Social informa que no dia 14, segunda-feira, às 14h será realizada à entrega de um veículo adquirido por meio do Recurso Estadual Aprimora CRAS e CREAS para o Centro de Referência Especializado em Assistência Social – CREAS, que fica localizado na Rua das Avencas, 289, Jardim Novo Centro.