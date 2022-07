Sede da extinta Dismar/Dudony: precatório deferido

Recentemente a 6ª Câmara de Conciliação de Precatórios da Procuradoria-Geral do Estado do Paraná deferiu pedido de acordo direto apresentado pela Dismar Distribuidora Maringá de Eletrodomésticos Ltda., a precatório no valor de R$ 94.871.719,74. O acordo foi homologado pelo presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, desembargador José Laurindo de Souza Netto.

Depois do cumprimento de trâmites, e havendo indicação, pela Divisão Administrativa do Departamento de Gestão de Precatórios, que com o acordo houve a quitação de todos os créditos requisitados, “adotem-se as providências necessárias à baixa na prenotação”. A publicação ocorreu na semana passada.

A Dismar era conhecida como Dudony, rede de lojas sediada em Maringá e vendida em 2009 ao Grupo Silvio Santos, que posteriormente a vendeu ao Magazine Luíza, com prejuízo estimado de R$ 100 milhões. (inf Angelo Rigon/foto: Maringá em Destaque/Blog do Sargento Tavares)