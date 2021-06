Seis promotores substitutos ingressam no Ministério Público do Paraná

Seis promotores substitutos tomaram posse no Ministério Público do Paraná nesta segunda-feira, 31 de maio, em Curitiba. Os novos integrantes da carreira – Victor Emanuel da Silva Lisboa, Marcelo Menna Barreto de Barros Falcão, Ana Carolina Lacerda Schneider, Gabriel Santos Pereira Paquielli, Juliana Vassallo Costa e Carlos Edoardo Novoa Borges de Barros Reis – foram aprovados no concurso realizado em 2019, do qual participaram 4.422 candidatos.

Diante da adoção de rigorosas medidas sanitárias e de distanciamento para prevenção ao contágio da Covid-19, a solenidade, ocorrida no auditório do Bloco II da sede do MPPR, foi restrita aos empossados e a um familiar convidado, com transmissão pelo canal do MPPR no YouTube.

Cerimônia

Após a abertura da sessão solene, presidida pelo procurador-geral de Justiça, Gilberto Giacoia, os novos membros receberam as vestes talares, prestaram o compromisso legal ao assumir o cargo e assinaram o termo de posse, lido pelo promotor de Justiça Paulo Sérgio Markowicz de Lima, secretário do Conselho Superior do Ministério Público.

O presidente da Associação Paranaense do Ministério Público (APMP), o promotor de Justiça André Tiago Pasternak Glitz, parabenizou os empossados pela conquista – a aprovação em um dos concursos mais difíceis do país – e destacou o sacrifício pessoal encarado também por familiares e amigos na busca desse objetivo. Glitz ressaltou que o verdadeiro desafio, porém, começa daqui para frente: “A luta pela preservação da Carta de Curitiba e do regime jurídico do Ministério Brasileiro passa a contar hoje com mais seis integrantes em meio, infelizmente, a uma crise humanitária sem precedentes no mundo moderno, causada por uma epidemia global agravada pela irresponsabilidade daqueles que solapam a confiança na ciência, nas instituições, no diálogo e na cooperação entre os povos e as nações. Vocês podem e certamente serão lideranças diversas capazes de ouvir o outro, capazes de naquela pessoa mais humilde que atenderão na Promotoria de Justiça encontrar vocês mesmos.”, enfatizou.