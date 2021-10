Um ladrão está desafiando a polícia de Maringá. Uma SUV Vera Cruz placas ATW 0450 foi furtada no sábado, 2, na Avenida Mandacaru. No domingo, o veículo foi recuperado e entregue na delegacia.

O proprietário conseguiu retirar a SUV da delegacia na tarde de quarta-feira, 6. Na noite do mesmo dia, o veículo que estava estacionado no mesmo lugar da primeira vez foi furtado novamente.

A vítima que já está com imagens de segurança acusa o mesmo ladrão de ter furtado a Santa Fé.

Quem souber onde está o veículo ligue pra Polícia Militar no 190. (inf André Almenara)