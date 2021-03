Senador Major Olímpio tem morte cerebral

O senador Major Olímpio (PSL), 58, teve morte cerebral, de acordo com informação divulgada em seu perfil numa rede social. “Com muita tristeza e dor no coração, comunicamos a morte cerebral do grande pai, irmão e amigo, senador Major Olimpio. Por lei a família terá que aguardar 12 horas para confirmação do óbito e está verificando quais órgãos serão doados. Obrigado por tudo que fez por nós, pelo nosso Brasil”, diz a mensagem.

Major Olímpio estava hospitalizado com covid-19, dias depois de ter participado de evento, com aglomeração, contra medidas de restrição contra a doença. Ele era um crítico do governo Bolsonaro, que ajudou a eleger. Ele faria 59 anos no sábado, 20. (via Angelo Rigon)