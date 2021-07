Senador pede quebra de sigilos de Ricardo Barros

O senador Alessandro Vieira (Cidadania) protocolizou hoje requerimento em que pede a quebra de sigilos do deputado federal Ricardo Barros (PP). Segundo Helena Mader, da Crusoé, esse é o primeiro pedido da CPI da Pandemia para a entrega de dados telefônicos, fiscais, telemáticos e bancários de um parlamentar em exercício.

No requerimento, Alessandro Vieira requer a quebra de sigilo de todos os dados a partir de abril de 2020. Ricardo Barros foi escolhido líder do governo Jair Bolsonaro na Câmara dos Deputados em agosto do ano passado. O parlamentar do Progressistas é acusado de envolvimento em um suposto esquema de irregularidade na compra da vacina indiana Covaxin.

A negociação teve a participação da Precisa Medicamentos, do empresário Francisco Maximiano. A representante comercial da Covaxin fechou um contrato de R$ 1,6 bilhão com o governo, atualmente suspenso por determinação do Ministério da Saúde. (inf Maringá News)