Senador Sérgio Moro nega uso de auxílio-moradia

O senador Sergio Moro (União) foi surpreendido hoje, durante a entrevista ao RCC News 7h de hoje, com a informação de que no Portal da Transparência do Senado consta que ele recebeu auxílio-moradia de R$ 5,5 mil em fevereiro.

Sua esposa, Rosângela Wollf Moro (União), deputado federal eleita por São Paulo, recebeu R$ 4.253,00, o que daria R$ 9.757,00.

Sua assessoria entrou em contato com o Senado e informou que foi erro do portal, já que ele não poderia ter recebido auxílio-moradia sem pedir.

Adversários de Moro já estavam de olho nessa possibilidade, do recebimento de dois auxílios para um casal de políticos. Até há pouco a informação não havia sido alterada. (inf Angelo Rigon)