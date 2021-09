Sérgio Moro está no Brasil por duas semanas

O ex-juiz da Lava Jato cheogu ontem ao Brasil e os principais nomes do Podemos paranaense estão atiçados para encontra-lo, principalmente o senador Álvaro Dias, que vê em Sérgio Moro como a única esperança de renovar o mandato por mais oito anos.

Moro irá passar por Curitiba, São Paulo e Brasília, onde pode decidir se entrará ou não na corrida eleitoral de dois de outubro de 2022, mas antes vai visitar a mãe, em Maringá, a filha, em Curitiba, possivelmente para saber o que elas pensam.

O maringaense é considerado a terceira via para o Palácio do Planalto, Jair Bolsonaro (sem partido) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) já estão com as candidaturas consolidadas. (inf Blog do Tupan)