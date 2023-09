Por proposição dos deputados Ney Leprevost (União), Alexandre Curi (PSD), Delegado Tito Barichello (União) e Delegado Jacovós (PL), os 170 anos da Polícia Civil no Paraná serão celebrados em sessão histórica no Plenário da Assembleia Legislativa hoje às 18h30.

A Polícia Civil do Paraná foi criada em 28 de setembro de 1853, com a assinatura de Dom Pedro II no decreto imperial n° 1237. A instituição é formada por agentes de polícia judiciária, papiloscopistas e delegados que atuam diariamente no combate à criminalidade, servindo e protegendo o cidadão paranaense.

“A Polícia Civil do Paraná tem um histórico de grande trabalho pela comunidade. É justo registrarmos os 170 anos desta importante instituição e agradecermos a todos que se dedicaram a ela”, afirma Ney Leprevost. (Alep)