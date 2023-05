Show da Elba Ramalho em comemoração ao ′Dia do Trabalhador′ reúne 15 mil pessoas na Praça da Catedral

Os maringaenses comemoraram o ′Dia do Trabalhador′ ao som de muito forró e xote com a cantora paraibana Elba Ramalho. Promovido pela Prefeitura de Maringá, por meio da Secretaria de Cultura (Semuc), o show gratuito reuniu cerca de 15 mil pessoas na Praça da Catedral na noite deste domingo, 30.

A multidão cantou, em coro, grandes sucessos como “De volta pro meu aconchego”, “Frevo Mulher”, “Eu só quero um xodó”, “Vem meu amor”, “Chão de Giz”, entre outras.

Perto do palco, com olhos marejados, estava a professora da rede municipal de ensino, Nilza de Carvalho, de 52 anos. Fã da Elba Ramalho desde a infância, ela teve a oportunidade de ver a cantora de perto pela primeira vez. “Desde os dez anos eu canto e interpreto as músicas da Elba. Ganhei muitos prêmios cantando as músicas dela. Essa é a primeira vez que consegui vir em um show dela. Eu era de cidade pequena, o meu sonho era vê-la, e hoje, depois de 42 anos, estou realizando. Minha infância passou pela minha cabeça em cada música que ela cantou”, disse emocionada.

O comerciante Renato da Silva, de 37 anos, veio de Londrina para curtir um forró com Elba Ramalho. “Elba é um dos maiores nomes da música brasileira. Quando soube que ela viria para Maringá, nem acreditei. Fiz questão de vir. Vê-la pessoalmente foi surreal e foi impossível ficar parado”, destacou. “O show foi lindo e muito organizado”, acrescentou.

O prefeito Ulisses Maia reforçou o compromisso da gestão municipal em levar entretenimento gratuito à população. “Lotamos a Praça da Catedral para mais uma atração de renome nacional. Dessa vez, em homenagem aos nossos trabalhadores e trabalhadoras maringaenses, que tanto nos orgulham. A gestão municipal investe em ações culturais para todos os públicos“.

O secretário de Cultura, Victor Simião, destacou que, além de garantir lazer à população, as ações culturais promovem a ocupação dos espaços públicos e movimentam a economia local. “Milhares de pessoas lotaram o centro da cidade e cantaram junto com a Elba. Muitas vieram de outros municípios para aproveitar esse show histórico e aproveitaram para comer nas barracas da ′Festa da Canção′, na Praça da Prefeitura”.

Na despedida, antes de deixar o palco, Elba Ramalho homenageou a cidade ao cantar um trecho da música “Maringá”, de Joubert de Carvalho. “Maringá, Maringá, depois que tu partiste, tudo aqui ficou tão triste, que eu garrei a maginá”, cantou e emocionou o público.