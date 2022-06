Simaria anuncia pausa na carreira após briga com irmã e entrevista bombástica

Depois de uma semana de polêmicas em torno da relação com a irmã, Simone, e de uma entrevista bombástica para o jornalista Leo Dias, Simaria anunciou na tarde desta quinta-feira (16) que dará uma pausa na carreira.

Em nota, a assessoria da cantora diz que ela se afastará para cuidar da saúde mental, e a sertaneja mandou um recado pedindo que o público seja a segunda voz da irmã durante a sua ausência. “A RSS Produções Artísticas e Entretenimento, escritório responsável pelo gerenciamento da carreira de Simone e Simaria, comunica que Simaria Mendes, por determinação médica, não poderá cumprir a agenda de compromissos (shows)”, diz a nota oficial, dada em primeira mão à revista Quem.

“Meus amores, cantar é tudo que mais amo, mas neste momento preciso me afastar dos palcos para cuidar da minha saúde. Certa de que vamos nos reencontrar, em breve, sejam a segunda voz de minha irmã, Simone, na minha ausência. Em breve nos reencontramos”, declara Simaria no comunicado. Ainda de acordo com a assessoria da cantora, a agenda de shows da dupla está mantida e será cumprida apenas por Simone e banda. Simaria não deu informações sobre quando voltará aos palcos e se ainda pretende fazer isso em 2022.

Simone e Simaria discutiram pelo menos duas vezes antes de a decisão da cantora mais velha da dupla ser anunciada. A confusão mais recente ocorreu quando Simaria chegou 30 minutos atrasada em um show, levando Simone a iniciar a apresentação sozinha. “Eu não tinha condição. Era saúde. Muito estresse, cansada de muito trabalho, muita responsabilidade. E aí eu não consegui embarcar no voo”, explicou a artista em conversa com Leo Dias. Antes disso, as duas bateram boca nos bastidores do Programa do Ratinho, no SBT, quando Simaria insistiu em cantar mesmo com problemas na voz.

Na ocasião, Simone não teria gostado da decisão, tentando impedir a dupla de se apresentar. “Tudo que vou fazer, sou recriminada pela Simone. ‘C a l a a b o c a, não faz isso, fica quieta’. Você tem noção do que é passar 20 e tantos anos da sua vida sendo mandada calar a boca e não ser você mesma?”, indagou Simaria ainda em conversa com a publicação. Para completar, no dia de seu aniversário, após organizar uma festa com mais de 800 convidados, Simaria decidiu fazer uma celebração mais intimista com as pastoras Glaucy Cunha e Rosenil Cardoso, mas Simone não compareceu. “Nós celebramos na bênção de Deus e com pessoas que a gente ama muito”, afirmou a sertaneja, filmando as duas religiosas, que são de linhas conservadoras. osas, que são de linhas conservadoras.