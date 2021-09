Um cara está na fila do caixa no supermercado quando uma loura escultural lhe faz sinais com a mão e lhe lança um sorriso daqueles.

Ele deixa por momentos o carrinho das compras na fila, dirige-se à louraça e diz-lhe suavemente:

– Desculpe, será que não nos conhecemos?

Ela responde, sempre com aquele sorriso:

– Pode ser que eu esteja enganada, mas acho que o senhor é o pai de uma das minhas crianças…

O tipo põe-se imediatamente a vasculhar na memória e pensa na única vez em que foi infiel à esposa, perguntando baixinho para a louraça:

– Não me diga que você é aquela stripper que eu comi sobre uma mesa de bilhar, naquela suruba com os meus amigos, completamente bêbado, enquanto uma das suas amigas me flagelava com uns nabos molhados e me enfiou um pepino no traseiro?

– Bem, não… – responde ela, toda envergonhada – Eu sou a nova professora do seu filho!