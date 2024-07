Sociedade Rural de Maringá completa 45 anos de história

A Sociedade Rural de Maringá (SRM) completa 45 anos de história nesta quarta-feira (17), com a missão de representar e fomentar o agronegócio. Para celebrar o aniversário, fundadores, familiares e associados visitaram a Exposição de Memórias da SRM, instalada no Agromuseu, e participaram do descerramento de uma placa em homenagem aos diretores que compuseram a primeira gestão.

Criada em 1979, com incentivo do então prefeito João Paulino Vieira Filho, a entidade nasceu com a responsabilidade de administrar o Parque de Exposições e gerir a Exposição Feira Agropecuária Industrial e Comercial de Maringá (Expoingá), à época sob gestão da Prefeitura.

Embora um grande entusiasta da feira agropecuária, João Paulino não via como função do município organizar o evento, que mobilizava inúmeros servidores de várias secretarias a cada ano.

Foi assim que, em 1979, em seu segundo mandato, nasceu a ideia de fundar uma entidade específica para isso. A fundação se deu durante uma reunião no Banco Itaú, cujo gerente era Francisco Rodrigues Dias. O primeiro presidente, com mandato de dois anos, foi Joaquim Romero Fontes, forte nome do Agronegócio, proprietário de várias fazendas no Paraná e em outros locais do Brasil.

SRM

A Sociedade Rural de Maringá é uma associação civil sem fim lucrativos, formada por pessoas ou entidades diretamente relacionadas às atividades agrícolas, pecuárias e agroindustriais; que carrega em sua trajetória o trabalho dedicado de várias diretorias, visando sempre à defesa dos direitos, interesses e aspirações do setor e de seus associados.

A primeira diretoria da SRM conta com nomes que fazem parte até hoje do quadro de associados, como Ary Aladino Cândido, Francisco Feio Ribeiro Filho, Edi Vieira e Mauro Santos Jorge.

Ao longo de sua existência, inúmeras gestões, todas compostas por pessoas de expressiva representatividade no agronegócio, voluntariamente dedicaram parte de suas vidas à estruturação do Parque de Exposições de Maringá, ao fortalecimento da SRM, à consolidação da Expoingá e à valorização da cidade no contexto do agronegócio nacional.

Primeira mulher presidente

A presidência atual conta com a primeira mulher do Brasil no cargo máximo executivo de uma entidade do gênero. Atualmente, o quadro de sócios reúne pessoas físicas e jurídicas que contam com profissionais, produtores e entidades diretamente relacionadas as atividades do agronegócio.

Para a atual presidente da Sociedade Rural de Maringá, Maria Iraclézia de Araújo, a SRM é referência na difusão das principais tecnologias do setor, e se consolida como uma importante promotora de eventos e serviços, gerando oportunidades de negócios. “É um momento de gratidão. Só temos a agradecer por todos os sócios da Sociedade Rural, os que começaram e aos que deram sequência, que trilharam este caminho de sucesso com muito trabalho e dedicação, deixando um legado para Maringá e região”.