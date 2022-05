Sogro e genro morrem após grave acidente na rodovia BR-376 em Marialva

Elton Aparecido Esteves dos Santos, de 29 anos e Alessandro Stabile Jurado de Almeida, de 46 anos, ocupavam um veículo Ford Ka, com placa de Marialva, acabaram morrendo após um grave acidente de trânsito na tarde desta quinta-feira (5), em Marialva. A colisão ocorreu na rodovia BR-376, próximo ao monumento cacho de uva.

De acordo com informações do Samu, o motorista do carro perdeu o controle da direção, o veículo ultrapassou o canteiro central e colidiu de frente com um caminhão que seguia sentido contrário.



Por conta da gravidade o Grupo de Operação Aérea do Samu foi acionado, porém Elton e Alessandro que eram moradores de Marialva, não resistiram e morreram no local. Após o trabalho da perícia, os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal de Maringá.

Além do Grupo de Operações Aéreas do Samu, o acidente mobilizou socorristas do Corpo de Bombeiros e Samu.. (inf Plantão Maringá)