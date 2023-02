Soldado Adriano José assume presidência da Comissão de Segurança Pública

O deputado estadual Soldado Adriano José (PP) assumiu a Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa, que vai avaliar e propor ações que possam melhorar a segurança dos cidadãos do Paraná.

“A escolha para presidir a Comissão de Segurança Pública é uma das primeiras vitórias do nosso segundo mandato, uma vez que no comando desta comissão, juntamente com os demais deputados que foram escolhidos, podemos iniciar um trabalho legislativo para ajudar o governo do Estado a desenvolver políticas públicas que promovam efetivamente a segurança das pessoas, das famílias que vivem no campo e de municípios que estão sofrendo com a criminalidade”, disse o deputado.

“Minha função como parlamentar é legislar, fiscalizar as ações do Executivo e os atos do próprio Poder Legislativo e do Judiciário. Esta titularidade na Comissão de Segurança Pública nos dará a oportunidade de acompanhar tudo o que passa na Assembleia relacionado às forças de segurança”. Isso aumenta a nossa responsabilidade como deputado, mas nos dá a oportunidade de devolver ao cidadão paranaense, ao eleitor que acreditou nas nossas propostas, tudo o que ele espera do nosso mandato; que é trabalhar para servir as pessoas, especialmente na Segurança Pública, cuidando também dos nossos valorosos policiais, em termos de projetos de saúde, reestruturação, efetivo, estruturas e tudo o mais que circunda o universo policial, trabalhando de forma alinhada e harmônica com o Executivo”, pontuou Adriano”, acrescentou.

Eleito pela primeira vez em 2018, Adriano José exerce atualmente seu segundo mandato como deputado estadual e é líder do Partido Progressista na bancada da Assembleia Legislativa do Paraná.