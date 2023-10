Soldado dos Bombeiros morre em acidente na rodovia

Um soldado do Corpo de Bombeiros morreu em acidente registrado na tarde deste domingo, 8, na BR-376, entre os municípios de Ortigueira e Mauá da Serra, região norte do Paraná. A vítima foi identificada como Erickson Ignacio Alves Canuto, 31 anos.

Erikson dirigia um Fiat Siena que bateu de frente com uma carreta. Além dele, a esposa também estava no veículo e foi socorrida em estado grave. Ela foi encaminhada a um hospital de Ponta Grossa.

Canuto prestou serviço no batalhão de Campo Mourão. Os bombeiros emitiram uma nota lamentando a morte do soldado.

QUEM ERA ERIKSON?

“Erickson Ignacio Alves Canuto, nasceu em Campina Grande/PB no dia 30 de maio de 1992, onde cresceu e morava, até se mudar para Maringá/PR com sua esposa Allexia Alves Barbosa Canuto, quando passou no Concurso Soldado Bombeiro Militar 2022.

Canuto amava as artes e agora, amava ser bombeiro. Multitalentoso, era comediante, jogador de futebol, ator, artista, palhaço, baterista e diretor de arte. Era bondoso, resiliente, altruísta, sabia ser um bom líder e principalmente: era um ótimo amigo.

Os amigos e irmãos de farda prestam sua última continência para o Soldado Canuto.

O Comando do 5ºGB em conjunto com o Comando do 2ºSGB/5ºGB reitera o profissional ímpar que o militar apresentou ser e externa suas condolências à família neste momento de dor e tristeza.”

(inf Marcelo Batista)