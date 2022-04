SRM abre vagas para trabalho temporário de segurança na Expoingá

A Sociedade Rural de Maringá abre esta semana as vagas para trabalho temporário de segurança na Expoingá, que acontece de 5 a 15 de maio. A seleção desses profissionais será feita por meio de empresa contratada para prestar o serviço durante a realização da feira

O processo de seleção, para o preenchimento de aproximadamente 250 vagas, será feito de quarta a sexta-feira desta semana (20 a 22), inclusive no feriado do dia 21, no Parque de Exposições de Maringá, localizado na avenida Colombo, número 2186.

Os interessados devem se dirigir à portaria do parque, no horário das 9 às 17 horas, onde uma equipe da Protejus Segurança prestará o atendimento.

Os cargos estão divididos entre segurança, vigilante e controlador de tráfego. É preciso ter curso de vigilante e experiência na área.

Os candidatos devem comparecer munidos de documentos pessoais, currículo impresso e carteira de trabalho.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (44) 3261-1700, no horário comercial.

SERVIÇO

48ª Expoingá

De 5 a 15 de maio

Parque Internacional de Exposições de Maringá