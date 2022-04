SRM realiza troca de ingressos dos shows

Com o adiamento da Expoingá em 2020 em decorrência da pandemia, os ingressos comprados para os shows naquele ano estão sendo trocados pela Sociedade Rural de Maringá, que a partir de amanhã (dia 9) abre atendimento para troca também aos sábados, entre 8h30 e 12h.

As pessoas que não têm tempo durante a semana para comparecer à entidade podem aproveitar o sábado e evitar assim a troca às vésperas dos shows, quando poderá haver filas.

Os ingressos comprados em 2020 são trocados pelos shows dos mesmos artistas este ano. A única exceção é do cantor Felipe Araújo, substituído pelos Barões da Pisadinha.

As pessoas devem comparecer aos sábados das 8:30 às 12h ou de segunda a sexta, das 8:30 às 12h e das 14h às 18h, na sede da Sociedade Rural, localizada no Parque de Exposições (Av. Colombo, 2186).É preciso apresentar o ingresso antigo e um documento de identificação.

Camarote Brahma

Os vouchers do Camarote Brahma comprados em 2020 continuam válidos. A partir do dia 29 de abril eles poderão ser trocados pelos ingressos em ponto a ser divulgado pelos organizadores, juntamente com a retirada das camisetas.

SERVIÇO

48ª Expoingá

De 5 a 15 de maio

Parque Internacional de Exposições de Maringá