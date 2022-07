Suspeito de tentar abusar adolescente é amarrado e agredido em Maringá

O caso ocorreu na tarde desta terça-feira na marginal do conjunto Athenas em Maringá. A PM foi informada que o sujeito teria invadido uma residência onde uma adolescente estava sozinha.

De acordo com relatos para a polícia, a menor teria dito que o sujeito queria violentá-la. A adolescente se trancou no banheiro e ligou para os pais.

Moradores do bairro também receberam ligações e revoltados foram para o local, pagaram o sujeito, amarraram e agrediram.

A adolescente e a mãe foram para a delegacia registar o B.O. o Samu foi acionado devido os ferimentos do acusado.

Michel Rodrigo de 31 anos disse que entrou no quintal da casa para procurar uma pipa. Na delegacia o preso confessou que entrou no local para furtar e não abusar da menina. (inf Oséias Miranda)