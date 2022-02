Têm coisas que só acontecem em Maringá

Um vídeo circula pela internet, feito por um motorista, que mostra dois homens estacionados na avenida Rodolfo Purpur, às 12h da sexta-feira. Um deles aparenta estar se masturbando. Com o flagrante, o motorista faz a devida repreensão e chega a descer do carro para filmar a placa do veículo do rapaz, que sai do local junto com o carro do outro homem.

Nas redes sociais (das quais ele saiu) o suposto masturbador apresentava-se como “filho de Deus”. O carro um VW Gol está bloqueado por causa de débitos de tributos. A avenida até então era conhecida pelo barulho promovido por jovens nos finais de semana. (inf Angelo Rigon)