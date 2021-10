Temporal destruiu o ginásio de esportes de Mandaguaçu

O vendaval desta madrugada colocou ao chão Ginásio de Esportes Pedro Bioni, o conhecido “Abelhão” em Mandaguaçu. A queda da estrutura metálica e parte das paredes de concreto deu-se por volta de 1h30, com forte estrondo. O “Abelhão”, que fica na rua Angelo Livi, Jardim Bela Vista 2,foi inaugurado no final dos anos 80.

A vizinha cidade está com sérios problemas causados pelas fortes chuvas e ventos. O temporal atingiu outras cidades, como Maringá, onde ainda não foi apresentado um relatório de ocorrências atendidas pelas autoridades. Houve ocorrência de granizo, destelhamentos e cerca de 50 árvores caíram.(inf Angelo Rigon/foto Paulo Caetano)