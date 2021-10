Temporal em Maringá

A Prefeitura de Maringá informa que foi registrada a queda de 200 árvores desde o temporal do último sábado (23) em Maringá. São mais de 600 chamados, incluindo casas destelhadas, árvores caídas, postes e cabos da rede elétrica caídos, entre outros.

Equipes das secretarias municipais de Mobilidade Urbana, de Limpeza Urbana, de Infraestrutura, da Mulher, Guarda Municipal, Defesa Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, entre outras, trabalham de forma integrada. No final de semana, servidores da Prefeitura de Maringá trabalharam como voluntários para minimizar os problemas causados pelo temporal.

A própria comunidade tem contribuído, reconhecendo o esforço das equipes. A Associação dos Adventistas, por exemplo, doou 130 marmitas para a refeição da tarde dos servidores, que trabalharam no sábado a tarde e a noite e, retornaram às 6h do domingo, atuando até às 17 horas.