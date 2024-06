Terceirização: educadores farão manifestação na praça Raposo Tavares

Professores e funcionários da educação básica da rede estadual de ensino iniciam segunda-feira a greve geral da educação. Uma grande manifestação será realizada em Curitiba, mas os educadores de Maringá e região se reúnem em um ato na praça Raposo Tavares a partir das 9h30. No último sábado, servidores da educação aprovaram em assembleia estadual uma greve por tempo indeterminado a partir de 3 de junho.

A decisão foi tomada após intenso debate devido à falta de diálogo com o governo sobre pautas importantes para a categoria como: pagamento da data-base, que nos últimos 12 meses e a dívida de mais 39% do Estado com os educadores e demais servidores; o projeto do governo de privatização de 200 escolas e o fim da terceirização do cargo de funcionários de escola.

Para a APP-Sindicato, o governo abriu uma nova linha de ataques com o envio do projeto ‘Parceiros da Escola’, proposta que visa a venda de escolas públicas para empresas. Em um primeiro momento de luta, professores e funcionários de escola lutam para que o projeto seja retirado da pauta. Caso o projeto seja mantido, a luta será para organizar as comunidades e rejeitar a medida.