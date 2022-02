Teto de padaria desaba e deixa 7 feridos

O teto da panificadora e cafeteria Café & Prosa, localizada na Rua Formosa, centro de Marialva, desabou no início da tarde de quinta-feira, 10 .

A primeira equipe a chegar ao local foi da Defesa Civil/Bombeiro Comunitário da cidade. Em seguida, equipes do SAMU – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência também chegaram para prestar socorro. O acesso ao interior do comércio ficou limitado por conta dos escombros que se soltaram do telhado.

No total, sete pessoas, funcionários e uma cliente, ficaram feridas, sem gravidade. A vítima que necessitou de mais cuidados médicos foi Vinicius Gueris, proprietário do estabelecimento. Ele sofreu ferimento na perna esquerda e foi encaminhado ao Hospital Metropolitano de Sarandi.

De acordo com uma cliente do comércio, o proprietário havia notado que algo estava errado com a estrutura e no momento em que as pessoas deixavam o local, o telhado desabou. “O pessoal já estava se retirando. O dono percebeu que estava tendo uns barulhos, por isso, queria deixar as portas fechadas. Quando a maioria das pessoas saiu foi que tudo caiu em cima das nossas cabeças. Só que estamos bem“, afirmou a consumidora que recusou atendimento médico.

“Na chegada da equipe constatamos que o forro do estabelecimento comercial havia caído sobre pessoas. Identificamos o risco, fizemos a abordagem e vimos que existiam 7 vítimas, sendo 5 funcionários, o proprietário e uma cliente. O acesso até as vítimas foi extremamente difícil, haja visto que poderia acontecer o desabamento total do teto, que ficou escorado apenas por mesas e cadeiras. A vítima mais grave trata-se do proprietário do estabelecimento, que foi imobilizada e entregue aos cuidados do SAMU”, disse o agente da Defesa Civil de Marialva, Daniel Marques.

Segundo informações extraoficiais haveria uma manutenção na estrutura do estabelecimento. Uma caçamba de entulhos estava posicionada em frente ao estabelecimento comercial.

As causas do desabamento ainda não foram identificadas. Uma investigação deverá acontecer.

(inf Notícias de Marialva)