Travesti é intubada após ter faca cravada no peito enquanto dormia em Maringá

Uma travesti foi socorrida em estado gravíssimo após ter uma faca cravada no peito, na noite desta sexta-feira

(20), na Zona 6, em Maringá.

De acordo com a Polícia Militar (PM), mesmo com a faca cravada no tórax, a vítima conseguiu correr vários

metros e pedir ajuda em um bar. Ela contou a policiais que estava dormindo, quando uma mulher desferiu o

golpe.

Caendra Cardoso da Silva Vilas Boas, de 24 anos, precisou ser intubada pela equipe médica do Serviço de

Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Com apoio do Corpo de Bombeiros, Caendra foi encaminhada ao Hospital Universitário de Maringá. De acordo

com o Corpo de Bombeiros, a faca atingiu o tórax e ficou muito próxima do coração.

A Polícia Civil investiga o caso para localizar a suspeita e identificar a motivação do crime. (inf Plantão Maringá)