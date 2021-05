Mulher e travesti são encontradas mortas dentro de casa em Maringá

Um crime de assassinato assustou os moradores no início da madrugada deste domingo, 30, na rua José Toral Querubim no Conjunto Requião, zona norte da cidade.

De acordo com a polícia militar as vítimas foram mortas em cima da cama . Segundo testemunhas os criminosos abordaram uma das vítimas que estava na frente da residência e teria a arrastada para o quarto e colocado juntamente com a travesti, ambas foram executadas em cima da cama. No interior haviam mais duas pessoas que conseguiram fugir assim que ouviram os primeiros disparos.

Moradores relataram que as vítimas moravam há pouco tempo no local . Segundo ainda as informações da PM, uma viatura na tarde de sábado foi acionada no local da execução, pois um motorista de aplicativo teria sido roubado e alegou que os autores seriam moradores da residência.

Socorristas do Siate e uma equipe médica do SAMU chegaram a ser acionados, mas só puderam constatar os óbitos de Janine Naomi Ferreira dos Santos, 20 anos, e a travesti Jean Vinícius Inácio da Silva, 18 anos, conhecida como Thainara Moraes.

A Polícia militar e investigadores da delegacia de homicídios estiveram no local e as informações preliminares sobre a execução podem estar ligados ao tráfico de drogas, mas nem uma das hipóteses está descartada.

Após o trabalho da perícia criminal os corpos foram recolhidos e encaminhados ao IML Instituto Médico legal de Maringá. (inf Notícias Maringá)