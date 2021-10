Três jovens que ocupavam um carro com placas de Maringá, morrem em grave acidente na região

O distrito de Ivailândia, que pertence ao município de Engenheiro Beltrão (PR), está de luto por conta de uma tragédia envolvendo três jovens.

Os três amigos morreram na madrugada deste domingo (24), em um acidente registrado no km 156 da rodovia PR-317, entre as cidades de Peabiru e Engenheiro Beltrão. A Polícia Rodoviária Estadual (PRE), informa que o acidente envolveu dois carros. Além dos três óbitos, outras duas pessoas ficaram feridas, uma delas em estado grave.

De acordo com as informações, o motorista de um GM Vectra, com placas de Peabiru (PR), seguia pela rodovia sentido a Maringá. A poucos metros do entroncamento com a rodovia PR-082, ele colidiu o carro na traseira de um VW Gol, da cidade de Maringá, que era ocupado por quatro jovens. Com a violência da batida, o gol foi arremessado contra o canteiro central. Na sequência o carro capotou por diversas vezes, e ficou completamente destruído.

Dos quatro ocupantes, três morreram no local. Uma adolescente de 17 anos, foi socorrida apresentando ferimentos graves. O condutor do Vectra, um rapaz de 22 anos, sofreu ferimentos moderados. As vítimas foram identificadas como; Daiane Santana Garcia, de 18 anos, Paulo Victor de França, de 20 anos e Lucas Rodrigues Soares, de 20 anos.

Os corpos dos três amigos foram removidos e encaminhados para o Instituto Médico Legal, da cidade de Campo Mourão. Para socorrer as vítimas, foram mobilizadas equipes de resgate da concessionária que administra o trecho, além do Samu e Corpo de Bombeiros. As circunstâncias do acidente serão apuradas pela Polícia Rodoviária Estadual. (inf Plantão Maringá/foto Anderson Domingos)