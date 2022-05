Três pessoas ficam feridas após colisão entre carro e caminhão na PR-323

A motorista e o filho sofreram ferimentos moderados e foram encaminhados a hospitais de Maringá, após acidente frontal no trecho da PR 323, entre o distrito de Água Boa e o município de Dr Camargo. Uma outra mulher que estava no automóvel, fraturou os dois fêmur e o braço. Ela foi encaminhada ao Hospital Santa Casa, com ferimentos graves. O motorista do caminhão não se feriu.

A colisão ocorreu na manhã desta terça-feira, 3, em uma parte da rodovia que está em obras para duplicação.

As vítimas estavam retornando de São Paulo, com destino à Altônia. O acidente mobilizou socorristas do Corpo de Bombeiros, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), além da equipe do Grupo de Operações Aéreas do Samu, segundo a Policia Rodoviária Estadual a provável causa do acidente foi uma ultrapassagem do veículo menor em local proibido, (inf Plantão Maringá)