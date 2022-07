Trio forte na região

Sergio Moro visitou nesta quarta, 27, Paranavaí, Guairaçá, Nova Esperança, Mandaguaçu e Cianorte. Acompanhado sempre de Felipe Francischini, presidente estadual do União Brasil, e Do Carmo, ex-vereador e ex-deputado estadual.

Hoje os três candidatos respectivamente ao Senado, Câmara Federal e Assembleia Legislativa estarão em Campo Mourão, Cruzeiro do Oeste, Cidade Gaúcha, Douradina e Santa Mônica. (inf Angelo Rigon)