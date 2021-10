Túnel do Tempo

Em 1986 a dupla teve um minuto na animação de bailes para fazer esse registro a frente do equipamento de som. Lá estavam o locutor TJ da Maringá FM, João Souza e o proprietário da equipe eletrônica HI-FI, Yves Aristides Toregeani, que mais tarde veio a ser o proprietário da casa noturna Yellow e do Bar Coliseum.

O sempre perfeccionista Yves infelizmente faleceu antes da inauguração de mais uma casa noturna sua em Balneário Camboriú, Barra Chopp, no dia 15 de janeiro de 1994.