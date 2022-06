Na seção Túnel do Tempo de hoje o destaque para a apresentadora Mirna Lavecc que relembra seu programa Nossa Casa. Mirna resgata em seus arquivos e relembra os convidados na sua atração semanal na TV Maringá/Band, aos sábados com o Programa Linha do Tempo da Mirna Lavecc.

No close de 1999, um dos entrevistados era o então recém formado em comunicação, Flávio Mantovani, a época também proprietário da casa de karaokê, Blue House.