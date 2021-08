UniCesumar pode ser vendida para a Uniasselvi

A Uniasselvi (Centro Universitário Leonardo da Vinci), instituição de ensino superior privada, credenciada pelo Ministério da Educação em 1998, em Indaial (SC), controlada pela Vitru, está em negociação para adquirir a UniCesumar, de Maringá, numa transação de cerca de R$ 3 bilhões. A informação está na edição de hoje do jornal Valor Econômico.e foi antecipada por Beth Koike.

Com 1.786 unidades no Brasil, a Uniasselvi oferece cursos de graduação e pós-graduação, presenciais e a distância, nas áreas de ciências humanas, exatas, biológicas, tecnologia e saúde. Foi vendida pela Kroton para viabilizar a fusão com Anhaguera e agora está prestes a fechar o negócio com a UniCesumar, que tem no ensino a distância seu maior potencial, tendo receita de R$ 1 bilhão em 2020. A compra envolve pagamento em dinheiro e outra parte em ações. “O valor em discussão representa um múltiplo de 12 vezes o Ebitda da UniCesumar (…). O contrato de exclusividade é válido por 30 dias.” Desde o ano passado a instituição maringaense, construída em parte sobre imóvel público, vem sendo assediada por possíveis compradores, como a Cruzeiro do Sul (CSED3).

Ela possui 334 mil alunos no ensino a distância e 20 mil alunos no presencial, sendo 1,7 mil em Medicina. (inf Angelo Rigon)