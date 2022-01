Uniflor reajusta vencimentos de prefeito, vice e vereadores

A Câmara de Uniflor, na microrregião de Maringá, aprovou ontem, em sessão extraordinária, projeto do prefeito José Bassi Neto que reajusta em 15,60% os vencimentos dele próprio, do vice-prefeito, do assessor jurídico, de diretores de departamentos, de vereadores e do presidente daquele Legislativo. Houve empate de 3 votos a 3 e o presidente da casa, Romualdo Rodrigues, desempatou, votando favoravelmente ao aumento. Votaram contra somente os vereadores Elaine Proieli, Alexandre Risso e Marcos Bonfim. No dia 31 acontecerá nova sessão para votação em segundo turno.

A correção, uma das maiores concedidas por cidades da região, leva em consideração a reposição da inflação de 2021 (10,16%) e de 2020 (5,44% do INPC). O projeto teve parecer favorável do jurídico e do controle interno do Executivo, e repercutiu mal entre a população. Os novos valores passam a vigorar retroativamente a 1º de janeiro.

Os subsídios do prefeito passam para R$ 13.439,52 mensais; vice-prefeito, R$ 4.134,61; assessor jurídico, R$ 5.234,21; diretores de departamentos, R$ 4.134,61; vereadores, R$ 3.102,13; e o presidente da Câmara de Uniflor, R$ 4.032,70. (inf Angelo Rigon)