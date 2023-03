Universidade Estadual de Maringá divulga resultados do vestibular e do PAS 2022

A Comissão Central do Vestibular Unificado (CVU) da Universidade Estadual de Maringá (UEM) divulgou nesta quinta-feira (23) os nomes dos aprovados no vestibular, e de todas as etapas do Processo de Avaliação Seriada (PAS) 2022. A lista completa com a pontuação dos selecionados está disponível no site da Universidade.

O primeiro colocado geral no vestibular, Lucas de Oliveira Steinmacher, candidato ao curso de Medicina, alcançou 331.9 pontos, de um total máximo de 360. No PAS, o primeiro colocado foi o candidato Pedro Henrique Cieslak, também candidato de Medicina. Ele obteve 1443.7 pontos, de um score de 1.800.

De acordo com o questionário socioeconômico preenchido pelos candidatos, a maioria dos vestibulandos era do sexo feminino, com 55,75%; com 17 anos de idade, 38,99%; do Estado do Paraná, 81,27%; residentes de Maringá, 43,65%; fizeram o ensino médio em escola pública, 56,41%; quase 54% não haviam prestado vestibular; e 51,75% escolheram a UEM por ser pública, gratuita e de qualidade.

A matrícula dos aprovados será efetivada só nesta sexta-feira (24), exclusivamente pelo site da Diretoria de Assuntos Acadêmicos (DAA) e também do app do Vestibular.

CALENDÁRIO DAS OUTRAS CHAMADAS

2ª Chamada para aprovados – Vestibular e PAS: 12 a 18/04/2023 (Após as 14h)

3ª Chamada para aprovados – Vestibular e PAS: 03 a 09/05/2023 (Após as 14h)

Em caso de preenchimento das vagas na chamada anterior, esta fica automaticamente cancelada

Para outras informações entre em contato com a CVU, pelo telefone (44) 3011-4450.

Inf. e foto: UEM