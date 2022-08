Universitários sofrem acidente de moto

Dois jovens, estudantes do curso de educação física da Uningá, sofreram um grave acidente ao colidirem com a lateral de um caminhão que manobrava na avenida Morangueira, Zona Norte da cidade de Maringá. A colisão foi na manhã dessa quinta-feira, 25, por volta das 10h30.

O impacto foi tão forte que a motocicleta pegou fogo. Socorristas do Siate e Samu foram acionados, mas infelizmente constataram o óbito do piloto Flávio Piter Guilherme Souza Imbuzeiro, 21 anos, o garupa, Matheus Siqueira, 21 anos, foi socorrido em estado gravíssimo para um hospital em Maringá.

Segundo informações preliminares, os estudantes haviam saído da faculdade Uningá em direção à Maringá. O caminhão estava descarregando material de construção em uma empresa a margem da avenida, o veículo maior cruzou a via em sentido a outra pista. (inf André Almenara e Plantão Maringá)