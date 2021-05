Vacina da Pfizer deve chegar na semana que vem

Há uma expectativa de que no início da próxima semana comecem a ser distribuídas as vacinas produzidas pela farmacêutica norte-americana Pfizer em parceria com Comirnaty e BioNtec e recebidas recentemente pelo governo do Paraná. Além da capital, elas serão destinadas a Maringá, Londrina e Cascavel. Será a primeira vez que a cidade receberá vacinas da Pfizer.

No total, as quatro cidades receberão 67,8 mil doses a serem distribuídas para as quatro cidades. Informe técnico do Ministério da Saúde afirma que as vacinas podem ser armazenadas à temperatura de 2ºC a 8ºC por no máximo cinco dias. O transporte também deve ocorrer em no máximo doze horas a 2º C a 8º C. (foto Geraldo Bubniak/AEN)