Vaquinha virtual quer levantar dinheiro para prefeito de Paranavaí, que ganha mais de R$ 21 mil por mês

(via Blog do Rigon)

Quer ajudar o prefeito de Paranavaí, Carlos Henrique Rossato Gomes, o Delegado Kiq, que tem vencimentos mensais de mais de R$ 21 mi? Uma vaquinha na internet, lançada por um amigo dele, busca levantar cerca de R$ 50 mil para que o prefeito possa pagar uma condenação por danos morais, de 24 de setembro de 2019, no valor de R$ 20 mil, corrigido e com juros, por ter atacado dois jornalistas daquela cidade em 12 de dezembro de 2017. O acórdão do STJ foi publicado dia 31, quando a ministra Nancy Andrighi, do Superior Tribunal de Justiça, negou o último recurso do delegado, e o alertou de que eventual novo recurso contra o acórdão seria multado na forma processual.

O publicitário Andreoni Camargo, que no Facebook se identifica como amigo e responsável pelas redes sociais do prefeito, lançou uma “vaquinha virtual” para arrecadar recursos para pagar uma condenação na justiça de uma ação de indenização por danos morais, movida em 2018 pelos jornalistas Jorge Roberto Pereira da Silva e Francisco Antonio Andrello Lopes Ramos (Chico Ramos). A ação deve custar, entre correções e custas, aproximadamente R$ 50 mil, e diz respeito a ofensas publicadas na internet pelo Delegado Kiq por causa de uma postagem feita no Blog do Taturana pelos jornalistas – leia mais no Noroeste Acontece. O portal tentou contato com o prefeito, que está em Curitiba. A diária paga pela rpefeitura para viagem a Curitiba é de R$ 668,00.

Uma das reações à vaquinha para levantar dinheiro para o prefeito partiu do psicanalista clínico Oséas Rodrigues de Oliveira, que comentou em seu perfil: ” É muita cara de pau…. ate onde vai os absurdos desse prefeito de Paranavaí? Vai faltar óleo de peroba…Salario do delegado que consta no portal da transparência: R$ 21.113,46. E quanto ganham as pessoas que ele processou? Qual o salario dos pais de família que não conseguiram pagar o IPTU devido a pandemia e ele processou penhorando contas e bens?”.